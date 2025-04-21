قيادي في حماس: غياب البابا فرنسيس سيخلق فراغا يصعب تعويضه

نعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة الدكتور باسم نعيم، بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، مؤكدا أنه لعب دورًا مهمًا في تعزيز الحوار بين الأديان، وتعزيز السلام في العالم.

وبحسب بيان صادر عن الحركة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أثنى نعيم على سيرة البابا الراحل، قائلا: «كان من أبرز الداعمين للحقوق الفلسطينية المشروعة»، مشيرًا إلى مواقفه الواضحة والمبدئية ضد الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، خلال الشهور الأخيرة.

وأضاف: «غياب شخصية كبيرة بهذه الأهمية والالتزام سيخلق فراغًا يصعب تعويضه»، مقدّمًا تعازيه لأهل الفقيد وأتباعه حول العالم.

وأعلن الفاتيكان، صباح اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، وذلك عن عمر 88 عاما.

وعانى البابا فرانسيس من نوبات اعتلال صحي على مدى العامين الماضيين، وآخرها إصابته بالتهاب رئوي مزدوج، الشهر الماضي.

وأمضى البابا فرنسيس 12 عاماً كزعيم للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وعانى طوال حياته من مشاكل صحية عدة، بما في ذلك استئصال جزء من إحدى رئتيه في سن 21، مما جعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وفي آخر ظهور علني أمس، جدد البابا فرنسيس دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة في رسالة بمناسبة عيد القيامة - قرأها أحد مساعديه - عندما ظهر لفترة وجيزة في الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس.

ووصف بابا الفاتيكان، في الرسالة الوضع في غزة بأنه «مأساوي ومؤسف».

وجاء في الرسالة: «أناشد الطرفين المتحاربين إعلان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والإقدام على مساعدة الشعب الجائع الذي يتطلع إلى مستقبل يسوده السلام».