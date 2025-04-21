ريبيكا أندرادي تفوز بجائزة لوريوس لأفضل عودة

حصلت لاعبة الجمباز البرازيلية ريبيكا أندرادي اليوم الاثنين على جائزة لوريوس لأفضل عودة، بعد أشهر من فوزها بأربع ميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس، بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية.

وتعد أندرادي (جواروليوس، ساو باولو؛ 1999) الرياضية الأوليمبية الأكثر حصولا على الميداليات في تاريخ البرازيل، حيث حصلت على ست ميداليات في الأوليمبياد.

وبالإضافة إلى الميداليات التي فازت بها في دورة باريس، فقد حصلت أيضا على ميدالية ذهبية وأخرى فضية في دورة طوكيو 2020.

وتشمل قائمة إنجازاتها أيضا تسع ميداليات في بطولة العالم، بواقع ثلاث ذهبيات (نسخ 2021 و2022 و2023)، وأربع فضيات (واحدة في اليابان 2021 وثلاثة في أنتويرب 2023) وبرونزيتين (ليفربول 2022 وأنتويرب 2023)، بالإضافة إلى أربع ميداليات في دورة الألعاب الأمريكية (ذهبيتان وفضيتان في تشيلي 2023).

وتعرضت الرياضية البرازيلية، التي تدير مدرسة للجمباز في مسقط رأسها، لثلاث تمزقات في الرباط الصليبي في ركبتها في أعوام 2015 و2017 و2019، وهي الإصابات التي جعلتها تفكر في الاعتزال، خاصة الإصابة التي تعرضت لها في العام الأخير، الذي تعتبره مهما في مسيرتها.