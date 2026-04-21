وصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى غينيا الاستوائية اليوم الثلاثاء في المحطة الرابعة والأخيرة من جولته الأفريقية، وأدان" استعمار" الموارد المعدنية في أفريقيا و " الرغبة الشديدة في السلطة" في الدولة التي يحكمها رئيس قمعي منذ 1979.

واصطفت الحشود على جانبي الطريق من المطار من العاصمة مالابو، ليقوموا بتحية أول بابا للفاتيكان يزور البلاد منذ يوحنا بولس الثاني عام 1982.

وقال ديوسداو ماركوس، المسؤول الكاثوليكي البارز في غينيا الاستوائية" هناك الكثير من السعادة اليوم لأننا انتظرنا 44 عاما لكي يأتي البابا".

وأضاف" أنها نعمة للبلاد، ونأمل أن تتغير الكثير من الأشياء وأن نعمق إيماننا".

ويحكم الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، المستعمرة الإسبانية السابقة، أقدم رؤساء أفريقيا تيودورو أوبيانج نجيما، المتهم بالفساد والسلطوية.

وقد حول اكتشاف النفط البحري في منتصف التسعينيات اقتصاد غينيا الاستوائية بين عشية وضحاها، حيث يمثل النفط الآن نحو نصف إجمالي إنتاجها المحلي و أكثر من 90% من الصادرات، بحسب بنك التنمية الأفريقي.

ومع ذلك، فإن أكثر من نصف سكان البلاد وعددهم نحو مليوني نسمة يعيشون في الفقر. ووثقت جماعات حقوقية بما فيها هيومان رايتس ووتش بالاضافة إلى قضايا قضائية في فرنسا وإسبانيا كيف أثرت الايرادات أسرة أوبيانج الحاكمة بدلا من الشعب.

والتقى بابا الفاتيكان، الذي وصل قادما من أنجولا، بأوبيانج في القصر الرئاسي، ثم تحدث أمام السلطات الحكومية والدبلوماسيين وممثلي الخدمة المدنية. وبمناسبة الذكرى الأولى لوفاة البابا فرنسيس، اقتبس منه انتقاده لعدم المساواة في الدخل، الذي فاقمه الاقتصاد العالمي الذي يركز على السعي للربح بأي ثمن.

وقال ليو الرابع عشر" مثل هذا الاقتصاد يقتل". وأضاف" في حقيقة الأمر، لقد أصبح جليا الآن أكثر من الأعوام السابقة أن انتشار الصراعات المسلحة غالبا ما يرجع إلى استعمار الموارد النفطية والمعدنية، الذي يحدث بدون مراعاة للقانون الدولي أو حق الشعوب في تقرير مصيرها".