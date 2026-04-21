سي إن إن: الجيش الأمريكي استنزف مخزونه الصاروخي بشكل كبير في حرب إيران

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلا عن مصادر، اليوم، إن الجيش الأمريكي استنزف بشكل كبير مخزونه من الصواريخ الرئيسية خلال الحرب مع إيران.

وكشفت الشبكة أن الجيش الأمريكي استهلك خلال الحرب نصف مخزون صواريخ الضربات الدقيقة وصواريخ ثاد وباتريوت.

وتابعت: الجيش استهلك خلال الحرب ثلث مخزون صواريخ توماهوك و20% من صواريخ كروز بعيدة المدى.

وأشارت إلى أن استنزاف مخزونات الصواريخ أدى لخطر احتمال نفاد الذخائر إذا اندلعت حرب خلال سنوات قليلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون): نمتلك كل ما نحتاجه لتنفيذ العمليات في الوقت والمكان الذي يحدده الرئيس.