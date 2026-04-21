جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر عددا من المنازل والمباني في جنوب لبنان

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتفجير عدد من المنازل والبنى التحتية في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن القوات الإسرائيلية واصلت تفجير المنازل والبنى التحتية في قرى بيت ليف، وشمع، والبياضة، والناقورة، حيث أقدمت على تفخيخ عدد كبير من الأحياء السكنية والمنازل وسوتها بالأرض.

وأشارت إلى أنه خلال ساعات الليل أقدمت القوات الإسرائيلية على تفخيخ مبنى المدرسة المهنية الرسمية الواقعة عند المدخل الجنوبي لبلدة الخيام ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجرا على تفجير عدد من المباني وتدميرها في حي المسلخ في مدينة بنت جبيل، وقامت الآليات المعادية بأعمال التجريف والهدم ، وسط استمرار تحليق الطيران المسيّر الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق منطقة صور في جنوب لبنان.