فون دير لاين: لا ينبغي ترك أوروبا تحت نفوذ روسيا أو الصين أو تركيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، إن توسيع الاتحاد الأوروبي ضرورة جيوسياسية، وإنه لا ينبغي ترك المنطقة تحت النفوذ الروسي أو الصيني أو التركي.

فون دير لاين التي ألقت كلمة خلال احتفال نظمته صحيفة "دي تسايت" الألمانية بالذكرى الثمانين لتأسيسها، أكدت دعمها لتوسع الاتحاد الأوروبي.

وتابعت: "يجب أن ننجح في توسيع القارة الأوروبية حتى لا تقع تحت النفوذ الروسي أو التركي أو الصيني. علينا أن نفكر بشكل أوسع وأكثر جيوسياسية".

وأضافت: "أوروبا اتبعت حتى الآن نموذجا قائما على الطاقة الرخيصة من روسيا، والعمالة الرخيصة من الصين، والدعم الأمني ​​من الولايات المتحدة، لكن هذا العصر ولّى".

وشدد فون دير لاين على ضرورة إعادة بناء الاتحاد الأوروبي لأمنه وقوته الاقتصادية، وأن عليه أن يكون أكثر استقلالية.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، في فبراير 2022، تخضع موسكو لعقوبات واسعة النطاق خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي، تشمل قطاعات التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل، بالإضافة إلى النفط والفحم والمنتجات الفاخرة.

كما تتضمن العقوبات حظر نقل النفط الروسي بحرا إلى دول الاتحاد الأوروبي، واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت"، وتعليق عمل عدة وسائل إعلام روسية.

ويضم سجل عقوبات الاتحاد الأوروبي حاليا أكثر من 2300 شخص وكيان روسي.