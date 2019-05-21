موسكو: عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلدهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا، أن 1020 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، منهم 381 لاجئا من ضمنهم 115 امرأة و 195 طفلا عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ"، و639 لاجئا من ضمنهم 192 امرأة و 326 طفلا، عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأشار بيان للمركز الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن 20 نازحاً عادوا أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا، موضحا أن وحدات سلاح المهندسين السوري قامت بتطهير 3.6 هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) من الألغام، حيث اكتشفت ودمرت 35 عبوة قابلة للانفجار.