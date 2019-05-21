تحذيرات جديدة إلى ألمانيا بسبب مستوى النترات في المياه الجوفية

تبحث المفوضية الأوروبية اتخاذ مزيد من الخطوات القانونية التي يمكن أن تؤدي إلى فرض غرامة على ألمانيا، إذا لم تقلل مستوى النترات في المياه الجوفية.

وبروكسل وبرلين في نزاع منذ فترة طويلة بسبب ارتفاع مستوى النترات، والناتج غالبا عن استخدام الأسمدة والذي يمكن أن يكون مضرا للبيئة والحيوانات والبشر.

وأعربت المفوضية الأوروبية بصفة خاصة في خطابها، الذي إطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، عن قلقها إزاء فترات التوقف الطويلة بين التسميد في الأماكن الملوثة، مشيرة إلى أن المفوضية لم تتلق ردا على طلبات إفادة ارسلها في شهر مارس مفوض الشؤون البيئية بالاتحاد الأوروبي كارمنيو فيلا.

ويقول الخطاب إن التزام ألمانيا الكامل بالتعليمات المتعلقة بالنترات حيوي "لضمان سيادة القانون وتحسين جودة المياه المثيرة للقلق".