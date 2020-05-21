الرئيس الموريتاني يبحث مع رئيسي الجزائر وتونس التأثيرات المحتملة لوباء كورونا

طغى وباء كورونا على المباحثات التي أجراها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيد.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أجرى، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك، وبحثا السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية.

واستعرض الرئيسان الحالة الوبائية بالبلدين والتطورات المرتبطة بها والتأثيرات المحتملة للوباء على مختلف أوجه الحياة، وتبادلا الآراء حول إمكانية استفادة البلدين من تجربة بعضهما البعض في مواجهة هذه الجائحة.

وعلى صعيد متصل ذكرت الإذاعة الموريتانية أن الرئيس الغزواني أجرى كذلك، اليوم، اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

وهنأ الرئيس الموريتاني نظيره التونسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستعرضا الحالة الوبائية بالبلدين والتطورات المرتبطة بها والتأثيرات المحتملة للوباء على مختلف أوجه الحياة، كما تبادلا الآراء حول امكانية استفادة البلدين من تجربة بعضهما البعض في مواجهة هذه الجائحة.