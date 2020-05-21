اتفاق على تخصيص 40% من عائدات «المنطقتين» بالسودان لحكومتها

اتفقت الحكومة السودانية، و"الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار"، التابعة للجبهة الثورية، على تخصيص نسبة 40% من عائدات المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) لحكومة الإقليم أو الولاية، حسب المسمى الذي يتم الاتفاق عليه، و 60% للحكومة الاتحادية لمعالجة القضايا التنموية بالمنطقتين.

وعقد وفدا الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، و"الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار"، جلسة تفاوض اليوم /الخميس/، عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)، بمشاركة الوساطة من دولة جنوب السودان برئاسة توت قلوك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية.

وقال إسماعيل التاج عضو وفد الحكومة - في تصريح صحفي - إنه تم الاتفاق أيضا على عقد مؤتمر في نهاية الفترة الانتقالية يشمل الأطراف والوساطة وأصحاب المصلحة لتحديد نسبة ثابتة بعد مُضي العشر سنوات الأولى من الاتفاق.

وأضاف التاج أنه تم الاتفاق على تكوين مفوضية للحريات الدينية لمخاطبة كافة القضايا المتعلقة بالحريات الدينية، تأكيدا لمبدأ التعايش السلمي بالبلاد، وأن الوطن يسع الجميع بمختلف اديانهم.

وأوضح أنه جرى الاتفاق على إنشاء وزارة للسلام وحقوق الإنسان على أن تكون التفاصيل المتعلقة بها في الترتيبات الأخيرة، مشيرا إلى وجود القليل من القضايا المتعلقة بالترتيات الأمنية الخاصة بالمنطقتين.

وتوقع غلق هذا الملف وتوقيع اتفاق سلام في يونيو المقبل وفقا لخطة الوساطة.