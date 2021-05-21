تقرير: العدوان الإسرئيلي دمر أماكن الثقافة في غزة

لم يقتصر الدمار الذي خلفه العدوان الإسرئيلي على غزة، على الأماكن السكنية أو مواقع المقاومة الفلسطينية فقط، بل عانت عدة أماكن ثقافية شهيرة من القصف الإسرائيلي.



وسلطت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية اليوم الجمعة، الضوء على مكتبة سمير منصور، أشهر مكتبات غزة و“معبد عشاق الكتب“، كما وصفتها الصحيفة، والتي تعرضت للتدمير جراء القصف الإسرائيلي للمدينة.



وقال تقرير للصحيفة أن النيران اشتعلت في عشرات الآلاف من الكتب جراء قصف مكتبة سمير منصور، الأشهر في المدينة يوم الثلاثاء 18 مايو، بقصف جوي إسرائيلي، وتحول المحل الذي يقع على شكل كهف والمليء بالكتب من الأرض إلى السقف، إلى أنقاض بعد أن كان معبدا لعشاق الكتاب في غزة ووجهة المغرمين بالأدب من العرب والأجانب.



ونقلت الصحيفة عن أستاذ الأدب رفعت العرير، الذي قال إنه اشترى من سمير منصور روايتين لتشارلز ديكنز، وكذلك ”حياتي“ وهي السيرة الذاتية لبيل كلينتون بأنّ ”الاحتلال الإسرائيلي لا يسعى إلى تدمير حماس فحسب بل كل غزة وأهلها وبنيتها التحتية ووسائل تعليمها وثقافتها“.



ووفق التقرير لم يفسر الجيش الإسرائيلي سبب استهدافه المبنى الواقع وسط مدينة غزة والذي يضم عدة مؤسسات تعليمية ومركز تدريب ومطبعة ومكتبة مرتبطة بالجامعتين الرئيسيتين في قطاع غزة، الأزهر والأقصى.



ويشير التقرير إلى أنه ”إضافة إلى أولئك الذين يسكنون في المبنى الذي تم قصفه يوم الثلاثاء الماضي عانت عدة أماكن ثقافية أخرى من القصف الإسرائيلي بما في ذلك مكتبة ثانية تقع في برج هنادي والتي تم قصفها الأسبوع الماضي وكذلك الاستوديو الذي يتردد عليه المغنون الشباب من غزة وكان هذا المكان على وجه الخصوص مشهد التسجيلات الأولى لمحمد عساف، الفنان الذي ذاع صيته عام 2013 في برنامج ”آراب أيدول“.



ووقع القصف في وقت متأخر من بعد الظهر، في المبني الذي يقع أمام البرج الذي يضم مكاتب وكالة أنباء أسوشييتد برس وقناة الجزيرة، الذي تسبب هدمه يوم السبت الموافق 15 مايو في غضب دولي حيث حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي ساكنيه قبل الهجوم بساعة.