شريف عامر يكشف تفاصيل قضية مستريح السيارات: الضحايا وثقوا فيه لمنصبه

كشف الإعلامي شريف عامر، عن تفاصيل قضية أمير الهلالي، المعروف إعلاميا بـ «مستريح السيارات»، والذي كان يرأس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية.

وأشار خلال برنامجه «يحدث في مصر» المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الخميس، إلى تواصله مع الهلالي وسؤاله عن القضايا والبلاغات المرفوعة ضده وسبب تواجده في ألمانيا منذ أربعة أشهر، موضحا أن إجابته جاءت بنفي القضايا و «لم تكن إجاباته دقيقة ولم يرد بصراحة أو صدق».

وأكد أن بحوزته «عددا من القضايا التي تم بالفعل صدور أحكام ضده من المبلغين، وبعضها لم تصل لأحكام بعد»، مشيرا إلى أن المحادثات بين بعض أصحاب البلاغات والهلالي، قال فيها الأخير إن «أصحاب البلاغات والقضايا ضدي لن يحصلوا على السيارات، والأمور ستطول عليهم».

واستعرض حالة أحد الضحايا يدعى «أحمد»، الذي أوضح أن مشكلته بدأت في أبريل 2024 عندما تعاقد مع الهلالي لشراء سيارة مرسيدس ودفع 165 ألف يورو، وكان من المفترض استلامها في نوفمبر، قبل أن يواجه المماطلة والتأخير؛ لكنه كان يثق فيه باعتباره رئيس لجنة المستوردين.

وأضاف أن هناك عروضا قُدمت من أصحاب التعاقدات لاستلام السيارات في ألمانيا؛ لكنها قوبلت منه بالرفض، مشيرا إلى أكثر من 12 شخصا يواجهون نفس المشكلة، بينهم عملاء عقودهم تعود لـ 2023 ولم يستلموا سياراتهم حتى قبل أزمة الاستيراد.

وذكر أن أحد البلاغات «القضية رقم 959 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس» صدر فيها حكم في 16 أبريل بالسجن 3 سنوات وكفالة 500 ألف جنيه، مؤكدا أن هناك مجموعات أخرى حصلت على أحكام في قضايا نصب وشيكات وقضايا مدنية.

من جهته، روى الدكتور هشام محمد فتحي، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى المحلة العام، أنه لجأ إلى «الهلالي» بعدما وجد أن استيراد سيارة كهربائية أقل 500 ألف جنيه من السعر في مصر، مشيرا إلى أن الهلالي كان «أكثر واحد محل أمان» بسبب منصبه وظهوره الإعلامي ووجود شركة ذات مقر واضح وحسابات بنكية معتمدة بمبالغ ضخمة.

ولفت إلى توقيع العقود في مقر الشركة بالتجمع الخامس ودفع المبلغ في نوفمبر 2024، متابعا: «في نهاية شهر 12 بدأت أقلق عندما قطعت الشركة الاتصال، فتواصلت مع خدمة العملاء قالت أمير سيتصل عليك، طلبني من رقم في ألمانيا قال: (ملكش عربيات ومعرفناش نستورد، والمحامي هيصل عندك بكرا المحلة تأخذ الفلوس وترجع العقود والشيكات)، وبعدها لم أر المحامي، وسرقنا خلاص، رفعت قضية وجلساتها لا زالت مستمرة؛ لكن سؤالي هو خرج بالمليار أو الـ2 مليار إزاي !».