فيضانات في مقديشو تودي بحياة 7 أشخاص وتتسبب في أضرار واسعة بالبنية التحتية

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم وتقطعت الطرق الرئيسية بعد أن تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات في العاصمة الصومالية مقديشو ليل الجمعة، نتيجة لانهيار نظام الصرف الصحي والأعداد المتنامية للسكان الحضريين.

وقال المتحدث باسم الإدارة الإقليمية، عبد الناصر حيرسي عيدلي، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم السبت إن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وأضاف: "قد يرتفع عدد القتلى لأن الأمطار كانت غزيرة واستمرت لساعات طويلة، مما أدى إلى انهيار تسعة منازل في أحياء مختلفة، وتضرر ستة طرق رئيسية على الأقل بشكل كبير".

وعانت الصومال في السابق من صدمات مناخية شديدة شملت مواسم جفاف طويلة أدت إلى موجات عطش، وأمطار غزيرة تسببت في فيضانات.

واستمرت أمطار أمس الجمعة لنحو ثماني ساعات، ما أدى إلى تجمع مياه على مستوى الخصر في بعض الأحياء، حيث حُوصر بعض السكان، واضطر آخرون للانتقال إلى مناطق مرتفعة.

وقال أحد السكان، محمد حسن، لوكالة أسوشيتد برس إن بعض كبار السن لا يزالون محاصرين، مضيفا: "أمضينا الليل على أسطح المنازل نرتجف من البرد، ولم أتناول حتى وجبة الإفطار".

كما تسببت مياه الفيضانات في إلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية، مما أدى إلى توقف وسائل النقل العام وتعطيل مؤقت لعمليات مطار عدن عبد الله الدولي. وأكدت السلطات لاحقًا استئناف الرحلات الجوية.

ولم تصدر وكالة إدارة الكوارث الصومالية بعد حصيلة رسمية للضحايا، لكنها ذكرت أن عمليات التقييم لا تزال جارية لتحديد حجم الأضرار.

وقالت وزارة الطاقة والمياه في بيان لها يوم السبت إن "كمية كبيرة من الأمطار، تجاوزت 115 مليمترا، سُجلت خلال أكثر من 8 ساعات متواصلة"، محذرة من فيضانات مفاجئة محتملة في مناطق أخرى خارج العاصمة.