أعرب مهند لاشين، لاعب منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز على جنوب السودان بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال لاشين عبر قناة أون سبورت: «بالتأكيد لاعبو منتخب مصر كانوا في حالة من السعادة والارتياح بعد الفوز بخماسية، والحمد لله، والفضل دائمًا لله سبحانه وتعالى في هذا التوفيق، لأن ربنا هو سبب التوفيق».

وأضاف: «المباراة كانت مهمة، خاصة أن المباراة الماضية لم نحقق خلالها المطلوب والنتيجة التي كنا نتمناها، سواء كلاعبين أو جهاز فني أو حتى جمهورنا».

وتابع لاعب منتخب مصر: «من سمات الفرق الكبيرة واللاعب الكبير أن يكون لديه رد فعل، والحمد لله كان رد فعلنا جيدًا، وكنا مركزين وحضرنا بشكل جيد للمباراة، وأخذنا بالأسباب وربنا وفقنا».

وأوضح لاشين: «الجو كان صعبًا جدًا، والملعب لم يساعدنا على الإطلاق، والموضوع كان صعبًا للغاية، لدرجة أن الملعب تقريبًا كانت رجلينا ولعت من شدة صعوبة الظروف».

واختتم: «لكن كما أقول دائمًا، المسؤولية تكون أكبر من الظروف التي تقابلها في المباراة، ودوافعنا كانت أكبر من أجل تحقيق شيء وتعويض المباراة الماضية، والحمد لله استطعنا القيام بالمطلوب منا».