دي لا فوينتي يشيد بتألق لامين يامال: محظوظون بوجوده معنا

أشاد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بالمستوى الاستثنائي الذي قدمه لامين يامال خلال الفوز الكبير على كرواتيا بنتيجة 4-1، في الجولة الثانية من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأكد دي لا فوينتي أنه من الصعب تجاهل الأداء الفردي لنجم برشلونة، بعدما لعب دورًا مباشرًا في تسجيل الأهداف الثلاثة الأولى للمنتخب الإسباني، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 68 ويشارك بدلًا منه فيكتور مونيوز.

وواصل منتخب إسبانيا انطلاقته القوية في البطولة، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة الثالثة من المستوى الأول، عقب الفوز المثير على إنجلترا بنتيجة 3-2 في ملعب ويمبلي بالجولة الأولى، ليحتفظ بصدارة المجموعة.

وقدم يامال مباراة لافتة أمام كرواتيا، حيث سجل هدفين وصنع هدفًا، وحصل على تقييم 8.7 من 10 كأفضل لاعب في المباراة، وفقًا لشبكة «فلاش سكور».

وتعد هذه المرة الأولى خلال 35 مباراة دولية يخوضها يامال مع منتخب إسبانيا التي يساهم فيها بتسجيل أو صناعة ثلاثة أهداف في مباراة واحدة.

ولم يتوقف تألق اللاعب الشاب عند المنتخب الإسباني، إذ واصل تقديم مستويات قوية مع برشلونة، بعدما سجل 8 أهداف وصنع 6 أخرى خلال 8 مباريات مع النادي الكتالوني في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال دي لا فوينتي عقب المباراة: «لا أحب التركيز كثيرًا على الأداء الفردي، لكن في بعض الأحيان يكون من المستحيل ألا نفعل ذلك»، في إشارة إلى المستوى الذي ظهر به يامال أمام كرواتيا وإنجلترا.

وأضاف المدير الفني الإسباني: «لامين يريد أن يظهر للعالم نوعية اللاعب الذي يمتلكها، واليوم استمتعنا بسحره من جديد، لكنه يضع هذا السحر في خدمة الفريق».

وتابع: «هذا الأمر يقول الكثير عن اللاعب، وفي المستقبل سيعرفه الجميع أكثر بسبب ما يقدمه في العمل الجماعي».

واختتم دي لا فوينتي حديثه بالإشادة بعلاقة يامال بزملائه، قائلًا: «نحن محظوظون بوجوده معنا، فهو محبوب جدًا داخل المجموعة».

ويستعد منتخب إسبانيا لمواصلة مشواره في دوري الأمم الأوروبية عندما يستضيف التشيك في مدينة أوفييدو، السبت المقبل، قبل أن يحل ضيفًا على كرواتيا يوم الثلاثاء التالي.