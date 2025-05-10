مصطفى كامل يطالب الرئيس السيسي بالتدخل لحماية حقوق صناع الموسيقى ومراقبة عمل النقابات

طالب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لمتابعة عمله عن كثب، وكذلك مراقبة عمل نقابة الموسيقيين وجميع النقابات الأخرى التي تساهم في إدخال العملة الأجنبية إلى مصر.

وأكد مصطفى كامل، خلال اجتماع نقابة المهن الموسيقية، أن هذا يعد حقا للمواطن المصري ولكل الأعضاء العاملين في هذه النقابات.

وكان الاجتماع، عقد بمقر نقابة الموسيقيين، وضم عددًا من الشعراء والملحنين، منهم الشاعر تامر حسين، الشاعر أحمد حسن رؤول، والملحن محمود الخيامي، محمود تاج، بلال سرور، مصطفى حسن، وغيرهم من صناع الموسيقى، بهدف تصفية الأجواء ومناقشة المشكلات القائمة بين جمعية المؤلفين والملحنين وعدد من أعضائها.

وتُعد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (ساسيرو) الكيان الرسمي المسئول عن إدارة حقوق الأداء العلني للأعمال الموسيقية والغنائية في مصر، سواء من خلال العزف أو الغناء المباشر أمام الجمهور، أو عبر الإذاعات، القنوات التلفزيونية، والمسلسلات والأفلام.