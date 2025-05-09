 ائتلاف ملاك الإيجار القديم: نطالب بمهلة 3 سنوات لإنهاء العلاقة.. والإيجارات من 2000 إلى 8 آلاف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ائتلاف ملاك الإيجار القديم: نطالب بمهلة 3 سنوات لإنهاء العلاقة.. والإيجارات من 2000 إلى 8 آلاف

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 9 مايو 2025 - 7:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 مايو 2025 - 7:10 ص

كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، عن اعتراض الملاك على المادة الخاصة بمهلة الخمس سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مطالبا بتقليص المدة.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر عبر شاشة MBC مصر، إن اعتراض الملاك على مشروع القانون يتمثل في مادة الـ5 سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، متسائلا: «لماذا 5 سنوات؟ كثيرة جدًا، إحنا بقالنا 80 سنة عايشين في قهر وظلم، لا نحصل على إيجارات وأملاكنا راحت».
وأوضح أن الملاك يطالبون بـ3 سنوات مهلة لإنهاء العلاقة الإيجارية، مبديا اعتراضه في الوقت ذاته على نص مشروع القانون على زيادة عقود الإيجار إلى 1000 جنيه، مشيرا إلى أقل قيمة إيجارية في أي مكان تتراوح بين 3 إلى 4 آلاف جنيه.
وأوضح أن الملاك يطالبون بزيادة عقود الإيجار إلى 2000 كحد أدنى جنيه في المناطق الشعبية، وإلى 4 آلاف في المناطق المتوسطة، و8 آلاف في المناطق الراقية، متسائلا: «ألف جنيه تعمل إيه؟ الدولة المفترض تعوضنا عن القهر على مر سنوات».
وبشأن سبب عدم قبول الانتظار لعامين إضافيين وفق مشروع قانون الحكومة، نوه أن «عقارات الملاك تنهار يوميا في الإسكندرية وجميع المحافظات»، مشددا أن «الملاك يريدون استراد أملاكهم لبدء الصيانة».

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