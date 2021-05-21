تنطلق اليوم الجمعة، قافلة مساعدات طبية وغذائية ينظمها أحزاب سياسية مصرية هي مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي قطاع غزة بدولة فلسطين المحتلة.

وكان نائب رئيس حزب مستقبل وطن حسام الخولى، أكد فى تصريحات للشروق، أن القافلة تأتي دعما للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، وسيشارك فى تسليمها قيادات حزبية مصرية.

وأوضح أن مبادرة حزب مستقبل وطن والأحزاب السياسية هى استكمال لما بدأته القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتقديمه دعما يقدر بنحو 500 مليون دولار لإعادة الاعمار فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية موجودة فى قلوب وعقول جميع المصريين، فهى تمثل لنا امتدادا طبيعيا لأجدادنا وما حدث فى حرب عام 1948 وما قدمناه من شهداء، بالإضافة إلى البعد العربى والإنسانى.

وأشار إلى أنه فى الأزمات الفلسطينية المتكررة مع الاحتلال الإسرائيلى قبل ذلك كان يحدث غليان فى الشارع المصرى يبدأ بالطلاب والنقابات المهنية ويحدث ضغط كبير فى الشارع، ومن ثم تبدأ القيادة السياسية فى التحرك، لكن الآن نجد أن لدينا قيادة سياسية تشعر بشعبها، وبالقضية الفلسطينية نفسها، ولذلك كانت القيادة السياسية المصرية هى الأسرع عالميا فى التحرك، سواء من خلال إرسال وفود للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار، أو التحرك اقتصاديا بتقديم الدعم للمواطن الفلسطينى.