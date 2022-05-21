دراسة: 95% من السعوديين يتعايشون مع المختلف عنهم مذهبيا

كشفت دراسة حديثة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، عن استعداد 95 % من السعوديين للتعايش مع المختلفين عنهم مذهبياً، ويحبون الخير للجميع، إضافة إلى وفائهم بالوعود والعهود والمواثيق مع الآخر المختلف معهم.

ووفق ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، برهنت الدراسة التي حملت عنوان: "التعايش في المجتمع السعودي"، على تعزيز النقاط المشتركة بين مكونات المجتمع، والتأكيد على إيجابية التنوع، إضافة إلى تعميق مبدأ التسامح ونشر ثقافة العيش المشترك التي تسهم في دفع مسيرة التنمية.

وأكّدت نتائج الدراسة استعداد السعوديين العالي لبناء علاقة تعايش وتواصل مع الآخر المختلف مذهبياً؛ حيث لفت 88% إلى تعاملهم بطريقة إيجابية مع الآخر مهما اختلف معهم في وجهات النظر.

بينما قال 90% إنهم يحاولون الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يثير الضغائن بينهم وبين المختلف معهم، فيما أبدى 84% تقبّلهم بأن يكون زملاؤهم في العمل مختلفين معهم.