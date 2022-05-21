فيديو- الأمريكية جايمي تدعم سيدات سلة الأهلي بالموسم المقبل

أنهى خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إجراءات التعاقد مع الأمريكية، جايمي ناريد، لتدعيم صفوف فريق السلة، استعدادا للموسم الجديد.

ووقعت اللاعبة على عقود انتقالها للقلعة الحمراء، بداية من الموسم الجديد؛ حيث تجيد اللعب في مركز (3، 4، 5)، وتشارك حاليا مع نادي إنديانا فيفر الذي يشارك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفات "WNBA" .

ونجحت جايمي، صاحبة الـ 26 عاما، في التتويج بلقب الهدافة في الدوري التركي بمشاركتها مع فريق انطاليا 07، كما حققت نجاحات في دوريات روسيا وفرنسا وإيطاليا، بجانب مشاركتها في اليورو، حيث فازت بـ 20 بطولة في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

İşte @07_basketbol 'a Rusya'nın @BC_Enisey takımından transfer olan @jaimenaredd in Tennessee Üniversitesi yılları... pic.twitter.com/CjglKEaR6F

وأصبحت، جايمي، ثالث تدعيمات الأهلي لفريق سيدات السلة، هذا الموسم، بعدما أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، استعادة هالة الشعراوي، لاعبة القلعة الحمراء من جديد في صفقة انتقال حر، من نادي سبورتنج، بجانب التعاقد مع ميرال أشرف، من نادي الشمس بعد فترة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بشكل جيد، قبل انطلاق الموسم الجديد، من أجل العودة لمنصات التتويج سريعا، بعد الخروج من الموسم الحالي بدون أي بطولة.