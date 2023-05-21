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زعماء مجموعة الدول السبع يختتمون قمة هيروشيما

هيروشيما (د ب أ)
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 11:24 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 11:24 ص
اختتم قادة مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم الأحد، قمتهم التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام في مدينة هيروشيما باليابان بعد الاتفاق على مواصلة دعمهم لقتال أوكرانيا ضد العدوان العسكري الروسي.

وأكد قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيانهم المشترك، الذي صدر أمس السبت، "دعمهم الثابت لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا"، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وترأس رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا القمة التي انعقدت في مدينة هيروشيما، إحدى المدينتين اليابانيتين اللتين دمرتهما القنابل الذرية الأمريكية قرب نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945.

وحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، شخصيا جلسة لمجموعة السبع ضمت أيضا قادة ثماني دول من الضيوف مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا.

ودعا زيلينسكي إلى تضامن دولي أقوى في دعم حرب أوكرانيا ضد روسيا وطلب من أعضاء مجموعة السبع وغيرهم مواصلة مساعدتهم، حسبما ذكرت جيجي برس.

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