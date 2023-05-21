إجابة غامضة لزيلينسكي على سؤال بشأن سيطرة القوات الروسية على باخموت

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أجاب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بغموض لدى سؤاله حول مزاعم روسيا بشأن قيام القوات الروسية بالسيطرة بالكامل على مدينة باخموت الأوكرانية.

وخلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما اليوم الأحد، سأل صحفي زيلينسكي ما إذا كانت مدينة باخموت مازالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وتابع الصحفي بالقول إن الروس سيطروا على باخموت، ورد زيلينسكي قائلا "أعتقد لا".

وأشار زيلينسكي أن المدينة تدمرت بالكامل تقريبا. وقال" لا يوجد أي مباني مازالت قائمة، وهناك الكثير من الضحايا الروس"، مضيفا" إنها مأساة".

وقال "ولكن اليوم باخموت في قلوبنا فقط".

وتقدم بالشكر للجنود الأوكرانيين على جهودهم.