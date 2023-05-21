غادة والي: الفنان الروسي سارق الموتيفة من بيكاسو

قالت المصممة غادة والي، المتهمة بسرقة تصميمات فنان روسي جورجي كوراسوف، إن تصميماتها ولوحات الفنان الروسي مقتبسة من الفن الفرعوني والمدرسة التشكيلية للرسام بابلو بيكاسو.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت: «أنا مش شايفة إنهم متماثلين، هما شبه بعض جدا لأنهم من الفن الفرعوني، أنا بشرح وجهة نظري والناس لهم حرية الرأي».

وعقب «أديب» على قولها: «هو بس كمان الصدفة إنها نفس الحركة ونفس الكرة الشمس، الصدفة ممكن تكون نفس الشكل لكن اللي عمل مشكلة إن الحركة نفسها».

وأشار الإعلامي إلى أنه لم يرَ تأثرًا من المصممة بالمدرسة التكعيبية في باقي أعملها، لترد «والي» إنها عملت في الأساس على إرضاء العميل.

واستطردت: «عندي عميل عشان أرضيه وعندي شركة، مش كل الاختيارات بتكون تابعة لي، هو ده الاختلاف بين المصمم والفنان».

وضرب «أديب» مثلًا بالجمل الموسيقية التي يستخدمها فنان ما في أعماله لتميزها، كما يستخدم الفنان الروسي «موتيف» بعينه في لوحاته، لتعقب المصممة: «الموتيفة دي سارقها من بيكاسو».