قادة «كواد»: ليس وقتاً للحرب في أوكرانيا ونتعهد بالتعاون في منطقة الإندو باسيفيك

أكد قادة دول مجموعة الحوار الأمني الرباعي، التي تضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا اليوم /السبت/ أن الوقت ليس وقتاً للحرب في أوكرانيا، وتعهدوا بالتعاون معاً من أجل تحقيق الاستقرار و الازدهار فى منطقة (الإندو/ باسيفيك).

جاء ذلك في البيان المشترك الذي أصدره قادة دول المجموعة، المعروفة اختصارا باسم مجموعة كواد، وذلك في ختام قمتهم التي عقدوها على هامش اجتماع مجموعة السبع بمدينة هيروشيما اليابانية، حيث أقر القادة ما قاله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - أثناء محادثات له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال شهر سبتمبر عام 2022 - حيث أبلغه - آنذاك - بأن الوقت ليس وقتا للحرب في أوكرانيا.

وأعرب قادة مجموعة "كواد" عن قلقهم البالغ بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا وما ترتب عليها من عواقب إنسانية مأساوية مروعة، بالاضافة إلى تأثيراتها الخطيرة على النظام الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تأثيرها على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والوقود وسلاسل الامداد، وتعهدوا بالاستمرار في تقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا؛ حتى يمكنها التعافي من أثار هذه الحرب، وأكدوا التزامهم باتباع أسلوب الحوار والدبلوماسية.

من ناحية أخرى، تعهد قادة "كواد" بالعمل من أجل تعزيز التعاون في منطقة المحيط الهندى لمواجهة التحديات فى المنطقة، وأكدوا مجددا بالعمل لكي تكون منطقة (الاندو / باسيفيك)، منطقة حرة ومفتوحة تنعم بالاستقرار والتنمية والازدهار وأن تتم تلبية احتياجاتها، وذلك وفقا لأولويات دول المنطقة واحترام قيادة مؤسساتها الاقليمية؛ بما في ذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان / وتحالف جزر المحيط الهادئ، على سبيل المثال.

وجاء في البيان "إن قادة مجموعة كواد بحثوا - أيضا - القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وآثاره السيئة على المنطقة، وأكدوا الحاجة العاجلة لمعالجة أزمة المناخ التي تشكل تحديات بيئية واجتماعية واقتصادية كبيرة للمنطقة، وأنه يتعين العمل معا لتشجيع استخدام التكنولوجيا الذكية للمساعدة على معالجة هذه الأزمة، كما بحثوا قضايا الأمن البحري، وأعربوا عن اعتزامهم القيام بعمل جماعي منسق لدعم نظم الإنذار المبكر في منطقة (الإندو/باسيفيك)، وتحسين وسائل التواصل فى المنطقة.

ولفت البيان المشترك إلى أن قادة مجموعة (كواد) تعهدوا بمواصلة التعاون لتعزيز القدرات الإقليمية على مواجهة التهديدات الالكترونية والعمل من أجل تشجيع الاقتصاد الرقمي، على مستوى دولي.

وأشار البيان إلى أن قادة مجموعة كواد تطرقوا - أيضا - إلى موضوع وباء فيروس كورونا، وأكدوا ضرورة العمل من أجل تحقيق الأمن الصحي في منطقة (الإندو / باسيفيك)، وبناء قدرات المنطقة على اكتشاف أى أوبئة والتحرك لمكافحتها بسرعة عن طريق تطوير قدرات العاملين فى المجال الصحي ومراقبة الأمراض وتوفير نظم الكترونية للمعلومات الصحية وتنسيق عمليات مكافحة الأوبئة واجراء تدريبات للاستعداد لذلك.