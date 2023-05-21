الرئيس الكوري الجنوبي يلتقى نظيره الأوكراني لأول مرة على هامش قمة مجموعة السبع

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أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الأحد، أن يون سوف يلتقى بنظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي، لأول مرة في هيروشيما باليابان.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن اللقاء سوف يعقد على هامش قمة مجموعة السبع، وذلك بعد يوم من وصول زيلينسكي لهيروشيما.

كما أن اللقاء يأتي بعد أيام من لقاء الرئيس الكوري الجنوبي بزوجة زيلينسكي السيدة الأولى أولينا زيلينسكا في سول، وتعهده بتقديم مساعدة نشطة لبلادها بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

ويذكر أن كوريا الجنوبية أرسلت مساعدات إنسانية لأوكرانيا، ولكنها رفضت طلبات كييف بتزويدها بأسلحة مميتة.

وأفاد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي أن اللقاء بين يون وزيلينسكي سوف يعقد بناء على طلب أوكرانيا.