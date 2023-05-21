روسيا: قمة مجموعة السبع حدث مسيس ومعادي لموسكو وبكين

انتقدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، قمة مجموعة السبع التي تستضيفها مدينة هيروشيما اليابانية ووصفتها بأنها حدث "مسيّس" يصدر بيانات معادية لروسيا والصين واتهمتها بتقويض الاستقرار العالمي.

وجاء الانتقاد الروسي بعد أن قال زعماء أغنى الديمقراطيات في العالم إنهم لن يتراجعوا عن دعم أوكرانيا، في تحذير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي زعم سيطرة بلاده على مدينة باخموت الشرقية، وهو ما نفته كييف، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوزارة في بيان نُشر على تيليجرام إن مجموعة السبع "انحدرت لمستوى لا رجعة عنه" وإن القمة أصبحت "حاضنة لمبادرات مدمرة تقوض الاستقرار العالمي تحت قيادة الأنجلو ساكسون".

واتهم البيان مجموعة السبع بإثارة حالة من "الهستيريا" المعادية لروسيا والصين.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أحد الضيوف في قمة هيروشيما، والتي كانت فرصة استغلها لحث الدول الأعضاء على الاستمرار في تزويد بلاده بالأسلحة وتقديم الدعم الدبلوماسي لكييف وسط حربها مع روسيا التي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة".

ومنحت القمة زيلينسكي فرصة لحشد دعم قادة آخرين، مثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

واتهمت الخارجية الروسية في البيان مجموعة السبع بأنها "تغازل" الدول غير الغربية في محاولة لإحباط تطوير علاقاتها مع موسكو وبكين.

وقالت إنها مقتنعة رغم ذلك بأن القمة عجزت عن التعبير عن مصالح منطقة آسيا والمحيط الهادي وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.