طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي؟ أمر وارد

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أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، أن إصابة أحمد حمدي التي تعرض لها في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية مقلقة واحتمال أن يكون التشخيص قطع في الرباط الصليبي أمر وارد.

قال محمد أسامة في تصريحاته عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" أحمد حمدي تعرض لإصابة بدون تداخل مع أحد، أجرينا نصف عملية التشخيص والإصابة تبدو مقلقة وعلى الأرجح هي في أحد أربطة الركبة، ولا يمكنني التحديد الآن".

أضاف:" سيخضع أحمد حمدي للأشعة، اليوم الثلاثاء، وسنعلن فور ظهور النتيجة".

تابع:" إصابة أحمد حمدي في الرباط الصليبي؟ كل شيء وارد ولا أتمنى ذلك".

أوضح:" شيكابالا يعاني من إصابة قوية في منشأ العضلة الأمامية وتتطلب بعض الوقت، نسير بشكل جيد وسنقيم الوضع بعد أسبوعين أو 3 على أقل تقدير".

أتم:" محمد شحاتة عاني من شد في عضلة السمانة، أحيانًا يمكننا إعادته للمباراة وأحيانًا نفضل ألا يعود احترازيًا".

ونجح الزمالك في التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.