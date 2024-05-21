مستشار الأمن القومي الأمريكي يطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى جميع أنحاء غزة

أصر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة في محادثات مع القيادة الإسرائيلية.

وذكر البيت الأبيض يوم الاثنين أن سوليفان أكد في محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، أنه من المهم أن تختتم إسرائيل ومصر محادثاتهما حول إعادة فتح معبر رفح الحدودي في جنوب قطاع غزة في وقت مبكر.

وشدد سوليفان على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات بأمان إلى المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة. وأضاف أنه من أجل وصول المساعدات إلى القطاع الساحلي، يجب استخدام جميع المعابر الحدودية المتاحة.

وكان جالانت وهاليفي قد أبلغا سوليفان عن "أساليب بديلة جديدة" لمحاربة حركة حماس الفلسطينية في رفح.

وانتقدت الولايات المتحدة بشدة هجوما بريا إسرائيليا كبيرا في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، الواقعة على الحدود مع مصر.

وقال البيت الأبيض: "اتفق الجانبان على مواصلة المحادثات". كما التقى سوليفان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي اجتماعاته مع الوزيرين في حكومة الحرب، بيني جانتس وجادي آيزنكوت، كرر سوليفان أن الولايات المتحدة تريد أن ترى حماس تُهزم بجانب إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون في أيدي الحركة.

وكان سوليفان قد أدلى بتصريحات مماثلة في محادثات مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد.

وخلال زيارته للمنطقة، التقى سوليفان أيضا مع حسين الشيخ، الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس الوزراء الفلسطيني المعين حديثا محمد مصطفى، بحسب ما تردد. وناقشوا إنهاء القتال من خلال اتفاق بشأن الرهائن.