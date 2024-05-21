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ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 5ر1% على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر مايو ، حسبما أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء.

وبلغت قيمة الشحنات الصادرة 7ر32 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 مايو، مقارنة بـ 2ر32 مليار دولار تم إحصاؤها قبل عام، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن بيانات دائرة الجمارك الكورية الجنوبية.

وانخفضت الواردات بنسبة 8ر9% على أساس سنوي إلى 33 مليار دولار خلال هذه الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 304 ملايين دولار.

وحافظت كوريا الجنوبية على فائض تجاري لمدة 11 شهرا متتاليا حتى أبريل.

وحسب القطاع، ارتفعت صادرات الرقائق بنسبة 5ر45% إلى 19ر6 مليار دولار، مع ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بنسبة 9ر1%.

ومع ذلك ، فقدت صادرات السيارات والأجهزة المحمولة 2ر4% و 9% على التوالي.

وحسب الوجهة، زادت الشحنات الصادرة إلى الصين، أكبر شريك تجاري، بنسبة 3ر1% خلال هذه الفترة، وقفزت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3ر6%.

كما ارتفعت الصادرات إلى فيتنام بنسبة 5ر10% ، في حين انخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8ر11%، حسبما أظهرت البيانات أيضا.

وفي أبريل، توسعت الصادرات بنسبة 8ر13% على أساس سنوي إلى 2ر56 مليار دولار، مسجلة زيادة للشهر السابع على التوالي على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات والمركبات.