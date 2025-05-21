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تحدث إيهاب سليمان، سفير مصر لدى فلسطين، عن حجم الدمار الذي تسببت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم ومدينة جنين، جراء حصارها المستمر منذ 121 يومًا على التوالي.

وقال خلال تصريحات لفضائية «الغد»، على هامش زيارة أجراها وفد دبلوماسي عربي وأجنبي إلى جنين، اليوم الأربعاء، إن ممارسات الاحتلال تغذي العنف وتدخل المنطقة في أزمة مستدامة.

وأضاف: «نرى حجم الدمار والتدمير، وكلها ممارسات تغذي العنف وتدخلنا في أزمة مستمرة مستدامة، حان الوقت لاتخاذ قرارات واضحة لدعم أهالي جنين».

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الرصاص الحي اتجاه وفد دبلوماسي أثناء تواجده على مدخل مخيم جنين للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم.

وأفادت مراسلة وكالة «وفا»، بأن جنود الاحتلال المتواجدين في مخيم جنين أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف تجاه الوفد الدبلوماسي أثناء تواجده في محيط مخيم جنين للاطلاع على أوضاع المخيم والحصار المفروض عليه.

وأشارت إلى أنه خلال تواجد الوفد قرب البوابة الحديدية التي نصبها الاحتلال على مدخل المخيم الشرقي، أطلق جنود الاحتلال النار بشكل كثيف اتجاه الوفد ومجموعة من الصحفيين الذين يغطون الزيارة.

وكان وفد دبلوماسي من الوزارات العربية والأجنبية قد زار مقر محافظة جنين صباح اليوم الأربعاء، واطلع على أوضاع المدينة والمخيم.

وقدم المحافظ شرحاً مفصلاً حول الوضع الاقتصادي للمدينة، وتأثير العدوان على مرافق الحياة في المدينة والخسائر التجارية وتدمير البنية التحتية، إضافة لأوضاع 22 ألف نازح أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم في المخيم.



