ألمانيا تبدي قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قلقه حيال الوضع الإنساني المتدهور في غزة، وأكد حرصه على البقاء في تواصل مع عدد من الدول الأوروبية لنقل هذه المخاوف للحكومة الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، خلال مؤتمر صحفي إن "الحكومة الألمانية تعتبر من الضروري الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية، بما يتيح لها التعبير عن مواقفها ونقل وجهات نظرها بشكل مباشر"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن هذا النهج يعكس التزام ألمانيا الثابت بمتابعة التطورات في الشرق الأوسط، وبخاصة في غزة، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل متسارع نتيجة العمليات العسكرية الجارية.

وتأتي تصريحات الحكومة الألمانية في ظل استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وقد أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وخلّفت أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، وسط نداءات متزايدة من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وتقديم مساعدات عاجلة.