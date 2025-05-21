رئيس جامعة بنها الأهلية: حريصون على إعداد كوادر شبابية قادرة على قيادة المستقبل

نظّمت جامعة بنها الأهلية احتفالية لتنصيب أول اتحاد للطلاب بالجامعة للعام الاكاديمى 2024/2025، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور خالد عيسوي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة ، ومديري البرامج، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب وطالبات الجامعة.

وأعرب الدكتور تامر سمير عن سعادته بتنصيب أول اتحاد طلابي بالجامعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو بناء كيان طلابي قوي يُسهم في تعزيز قيم المشاركة والعمل الجماعي، ويعكس وعي الطلاب وحرصهم على المساهمة في تطوير الحياة الجامعية.

واكد رئيس الجامعة أن اتحاد الطلاب يعد نواة لصناعة القيادات الشابة، وبداية حقيقية للاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا بالغًا بالشباب وتمكينهم، وأن الجامعات الأهلية جاءت في إطار رؤية الدولة لبناء نظام تعليمي عصري يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل.

من جانبه، أكد الدكتور حسين المغربي أن دعم الأنشطة الطلابية يمثل أحد أهم محاور العمل بالجامعة، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية لا تكتمل دون نشاط طلابي فاعل يُكسب الطلاب المهارات الحياتية والقيادية اللازمة لسوق العمل.

وأضاف أن تشكيل أول اتحاد طلابي يُجسد روح المسؤولية والوعي بين طلاب الجامعة، ويُسهم في التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على إيجاد حلول لمشكلاتهم، واشاد بالأداء المميز لاتحاد طلاب الجامعة والأنشطة المتنوعة فى مختلف اللجان خلال العام الحالى.

كما أوضح الدكتور خالد عيسوي أن الاتحاد الطلابي سيكون شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية، وتقديم المبادرات التي تتماشى مع احتياجات وتطلعات الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة ستقدم كل سبل الدعم لإنجاح دور الاتحاد وتعزيز مشاركته في الحياة الجامعية.

فيما أعرب الطالب محمد كواشتي، الطالب بالمستوى الثالث بكلية الطب البشرى ورئيس اتحاد طلاب جامعة بنها الأهلية، عن فخره بتولي رئاسة أول اتحاد طلابي في تاريخ الجامعة، مشيرًا إلى أن هذه المسؤولية تُعد تكليفًا لا تشريفًا، وتحمل في طياتها تطلعات وآمال جميع طلاب الجامعة مؤكدا أن الاتحاد سيكون صوتًا صادقًا يعبر عن الطلاب، وجسرًا للتواصل البناء مع إدارة الجامعة، وسيعمل بكل جدية على إطلاق مبادرات فاعلة تخدم الحياة الجامعية وتُعزز روح الانتماء والعمل الجماعي.

واشار الطالب مارك ناجي، الطالب بالمستوى الثالث بكلية الاقتصاد وادارة الأعمال ونائب رئيس الاتحاد، أن الاتحاد يعي تمامًا حجم المسؤولية المُلقاة على عاتقه، ويطمح لأن يكون نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والتخطيط والعمل، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية في مختلف المجالات والأنشطة الطلابية، مشددًا على أن الاتحاد سيكون عنصرًا فاعلًا في دعم زملائه وتمثيلهم بأمانة، والعمل على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس داخل الجامعة.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم أعضاء الاتحاد المنتخب، وتقديم عدد من الفقرات الفنية والعروض الطلابية.



