سفير مصر في بوركينا فاسو: ألف مشجع لمؤازرة الفراعنة في لقاء الثلاثاء الحاسم

كشف السفير المصري لدى بوركينا فاسو، محمد الغزاوي، عن تفاصيل استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة بوركينا فاسو، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأوضح الغزاوي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، أن المباراة ستقام على ملعب يتسع لـ28 ألف متفرج، مشيرًا إلى أن الملعب لم يحتضن أي لقاء رسمي منذ خمس سنوات.

وأشار السفير إلى أن التوأم حسام وإبراهيم حسن يتمتعان بشعبية كبيرة داخل بوركينا فاسو، وهو ما جعل هناك متابعة مستمرة للدوري المصري حتى الآن بسببهما.

وحول الحضور الجماهيري، أكد الغزاوي أن من المنتظر تواجد حوالي 1000 مشجع مصري في مدرجات الملعب لدعم المنتخب الوطني في المواجهة الحاسمة، التي تنطلق في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضاف: «الترتيبات الخاصة بمباراة المنتخب أمام بوركينا فاسو بدأت منذ ثلاثة أيام، وكل شيء يسير بشكل منظم لتوفير الدعم الكامل للفراعنة».