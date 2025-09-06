وزير الطيران المدني: طرح مطار القاهرة سيكون مختلفا

قال سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن طرح مطار القاهرة سيكون مختلفًا، مشيرًا أن قيادة الدولة بدءًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتى العاملين في الوزارة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن مطار القاهرة يحتاج طرحًا عظيمًا.

وأشار إلى أن «المستثمر في الطرح العادي يضخ استثمارات خلال مدة الامتياز فقط»، قائلًا إن مطار القاهرة محوري قوي ويحتاج استثمارات كبيرة.

وأكمل: «نستثمر استثمارات جامدة في مطار القاهرة، نعمل على إنشاء بوابة جديدة تليق بالجمهورية الجديدة، وبعدها نستعين بأحسن متخصص في إدارة المطارات لتولي الإدارة».

وذكر أن الوزارة تضع حلولًا «مفصلة» لحل كل مشكلة على حدا، لافتًا إلى دراسة حركة السيارات لضمان الانسيابية، والتواصل مع وزارة الداخلية للتعامل مع آليات التفتيش