سانا: قذائف مجهولة المصدر استهدفت محيط مطار المزة العسكري بدمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الثلاثاء بأن 3 قذائف مجهولة المصدر استهدفت محيط مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق.





ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله: "تم استهداف محيط مطار المزة العسكري بدمشق بـ 3 قذائف مجهولة المصدر دون وقوع إصابات أو أضرار مادية".



وأكد المصدر أن الجهات المختصة انتشرت في محيط مطار المزة العسكري وبدأت التحقيقات لتحديد مصدر القذائف.

وفي وقت سابق أفادت "سانا" بسماع دوي انفجارات في منطقة المزة بدمشق"، مشيرة إلى أن السلطات المختصة "تتحقق من طبيعتها".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نشطاءه في العاصمة السورية رصدوا دويّ انفجارات ناجمة عن سقوط قذائف في محيط مطار المزة العسكري غرب دمشق.



وأشار المرصد إلى الانفجارات تزامنت مع سماع أصوات سيارات الشرطة والإسعاف على أوتوستراد المزة، دون ورود معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو طبيعة الاستهداف.

ويأتي هذا الاستهداف بعد يومين على إنفجار عبوة ناسفة وقع أسفل جسر الحرية قرب فندق "الفورسيزون" وسط العاصمة السورية دون تسجيل إصابات، ويوم على الاحتفالات التي شهدتها سوريا بالذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد.