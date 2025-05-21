يائير لابيد: نفاد صبر ترامب مع نتنياهو يسبب ضررا كبيرا لعلاقات إسرائيل الخارجية

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زعيم المعارضة الإسرائيلية قال إن عدم تأسف حكومة نتنياهو لموت الأطفال بغزة "ليس مجرد خطأ في العلاقات الدولية بل خطأ أخلاقي يعبر عن خلل في القيم".

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، أن نفاد صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلحق "ضررا كبيرا" بعلاقات إسرائيل الخارجية.

وقال لابيد في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "نفاد صبر ترامب مع نتنياهو، يسبب ضررا كبيرا لجميع علاقاتنا الخارجية"، مشيرا إلى أن ما يحدث مع بريطانيا وفرنسا ودول أخرى هو "نتاج لهذا الضرر".

والاثنين، هددت بريطانيا، فرنسا، وكندا بفرض عقوبات على إسرائيل إذا استمرت في حربها ضد غزة.

كما أعلنت بريطانيا في اليوم ذاته، إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، لجلسة توبيخ، فضلا عن فرض عقوبات على عدد من المستوطنين.

ودعا لابيد الزعماء الأوروبيين إلى عدم تحويل استيائهم من سياسات نتنياهو إلى "هجوم على إسرائيل"، على حد قوله.

وأوضح: "هناك أمور أكثر تعقيدا، العالم أجمع يُدرك أننا فقدنا المظلة الأمريكية، وترامب ضاق ذرعا بنتنياهو".

ووصف الضرر الذي لحق بالعلاقات بين تل أبيب وواشنطن بأنه "الإنهيار الجليدي".

وأضاف: "عندما ننظر اليوم إلى الشرق الأوسط، العالم مقتنع بأن أقرب دولة إلى الولايات المتحدة هي المملكة العربية السعودية، وليست إسرائيل"، على حد تعبيره.

وعن موقفه من مقتل المدنيين في غزة ولاسيما الأطفال، طالب لابيد حكومة نتنياهو بأن "تعرب عن حزنها لموت الأطفال".

وأردف: "لم تكن الحكومة الإسرائيلية لتتعرض لأي ضرر لو قالت بصوت عالٍ: نحن نأسف لموت كل طفل في غزة".

ورأى أن عدم تأسف حكومة نتنياهو لموت الأطفال بغزة "ليس مجرد خطأ في العلاقات الدولية بل خطأ أخلاقي في القيم المتعلقة بنا ونوع الدولة التي نريد أن نكون عليها".