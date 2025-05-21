أيرلندا تصف القصف الإسرائيلي المستمر على غزة بـ«البربري»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس، ممارسات إسرائيل في غزة بـ«البربرية»، مشيرًا إلى تورط الحكومة الإسرائيلية في جرائم حرب.

وبحسب ما نشره موقع «Irish examiner»، مساء الأربعاء، أيد هاريس، خلال حديثه أمام مجلس النواب، تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على الفور.

وأضاف: «سنبذل كل ما في وسعنا حتى يعلم الشعب الفلسطيني بأننا نراهم، وأن صوتهم مسموع، وأننا لم ننسهم».

واستطرد: «سنواصل النضال من أجل السلام، ووضع حد للقسوة البربرية التي يعاني منها شعب غزة على يد الحكومة الإسرائيلية المتورطة في جرائم حرب».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهولندي مايكل مارتن، إن «الوقت حان» لتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ووصف القصف المستمر على غزة بأنه «إهانة للكرامة الإنسانية»، مشددًا على ضرورة وقف «القصف الذي تنعدم فيه الرحمة والشفقة والإنسانية».

واتهم مارتن، إسرائيل بالتخلي عن «جميع حقوق الإنسان»، واصفًا القصف المستمر على غزة بأنه «بربري».

ونوه أن كمية المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة في الأيام الأخيرة «غير كافية على الإطلاق».