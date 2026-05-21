الخميس 21 مايو 2026 10:29 ص القاهرة
إيران تعلن الحدود الخاضعة لرقابتها في مضيق هرمز

طهران - الأناضول
نشر في: الخميس 21 مايو 2026 - 10:22 ص | آخر تحديث: الخميس 21 مايو 2026 - 10:23 ص

• شرقا بين "جبل مبارك" في إيران وخط "جنوب الفجيرة" في الإمارات، غربا بالخط الواصل بين "جزيرة قشم" في إيران و"أم القيوين" الإماراتية

 

أعلنت إدارة الممر المائي للخليج العربي التي أنشأتها إيران لتنظيم حركة المرور في مضيق هرمز، الحدود الخاضعة لرقابتها وتفتيشها.

ونشرت الإدارة المعنية عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، مناطق حدود الرقابة المتعلقة بمضيق هرمز.

وبحسب الإدارة، تم تحديد منطقة الرقابة المذكورة، في الشرق بالمنطقة الواقعة بين "جبل مبارك" في إيران وخط "جنوب الفجيرة" في الإمارات، بينما تم تحديدها في الغرب بالخط الواصل بين "جزيرة قشم" في إيران و"أم القيوين" الإماراتية.

وكانت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد أشارت إلى هذه الحدود نفسها في الخريطة التي نشرتها يوم 4 مايو بشأن المناطق الخاضعة لسيطرتها في مضيق هرمز.

