كييف تعلن إسقاط 109 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 109 من أصل 116 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز "إسكندر - إم"، تم إطلاقه من منطقة روستوف، بالإضافة إلى 116 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وبريانسك، وأوريول، وميليروفو، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، ومن هفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار البيان، إلى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وأظهرت البيانات الأولية حتى الساعة 08:30 من يوم الخميس الموافق 21 مايو، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أو قمعت 109 طائرات مسيرة معادية في شمال وجنوب وشرق البلاد.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 121 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي عدة مقاطعات روسية.

وقال البيان: "بين الساعة 20:00 بتوقيت موسكو (17:00 بتوقيت جرينتش) في 20 مايو الجاري والساعة 07:00 بتوقيت موسكو صباح اليوم الخميس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 121 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكشف البيان، عن إسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وفورونيج وكورسك، وروستوف وسامارا وساراتوف، وجمهوريتي كالميكيا والقرم، وبحر قزوين.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.