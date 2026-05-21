أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و352 ألفا و980 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و352 ألفا و980 فردا، من بينهم 910 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11943 دبابة، و24591 مركبة قتالية مدرعة، و42454 نظام مدفعية، و1797 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1389 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و302787 طائرة مسيرة، و4632 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و98070 من المركبات وخزانات الوقود، و4207 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.