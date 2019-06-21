إيران: كان بإلإمكان اسقاط طائرة أمريكية على متنها 35 شخصا مرافقة للطائرة المسيرة

أعلن قائد قوات الجو- فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، اليوم الجمعة، أن ايران كان بإمكانها اسقاط طائرة أمريكية على متنها 35شخصا رافقت الطائرة المسيرة التي تم اسقاطها أمس الخميس.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء(الإيرانية) بأن حاجي زادة أشار في تصريح على هامش الكشف عن حطام طائرة التجسس الأمريكية التي اسقطتها منظومة "سوم خرداد" يوم أمس الخميس، "كان برفقة الطائرة الأمريكية بدون طيار طائرة من طراز /بي 8/ أيضاً وكان على متنها 35 شخصاً".

ونوه العميد حاجي زادة إلى "أن هذه الطائرة انتهكت حدودنا الجوية أيضاً وكان بإمكاننا استهدافها لكن لم نفعل هذا الامر لأن هدفنا من إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية كان توجيه تحذير للقوات الإرهابية الأمريكية".

وأضاف أن مقر الدفاع الجوي وجه اربع تحذيرات للطائرة المسيرة التي دخلت أجواء البلاد و استهدفتها وحدة تابعة لحرس الثورة الإيرانية.

من جانبها، اتهمت الولايات المتحدة ايران باسقاط الطائرة المسيرة في المجال الجوي الدولي.