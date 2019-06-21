منتخب الأوروجواي يتعادل أمام اليابان بكوبا أمريكا

تعادل منتخب الأوروجواي أمام اليابان بنتيجة (2-2) ، التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح الجمعة، على ملعب جريميو، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا 2019 في البرازيل.

وافتتح كوجي ميوشي النتيجة لصالح اليابان في الدقيقة 25، وتعادل لويس سواريز لأوروجواي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ثم عاد ميوشي وسجّل الهدف الثاني للساموراي في الدقيقة 59، قبل أن يحرز خوسيه ماريا خيمينيز هدف التعادل في الدقيقة 66.

وبدأت المباراة بصورة سريعة للغاية من كلا المنتخبين، حيث فاجأ سواريز الحارس الياباني كواشيما في الدقيقة 2 بكرة ساقطة لكنها علت العارضة.

ورد شينجي أوكازاكي سريعًا على كرة سواريز، بعدما استقبل تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد بجوار القائم.

وفي الدقيقة 8 تسلم سواريز كرة على حدود منطقة الجزاء وصوبها بقوة اصطدمت بالدفاع الياباني وخرجت إلى ركلة ركنية، وبعدها بدقيقتين كاد أوكازاكي أن يحرز هدف التقدم لليابان بضربة رأسية مرت بجوار القائم

وقاد بعدها كافاني هجمة مرتدة سريعة من الجانب الأيمن بالدقيقة 13، وأرسل كرة عرضية على رأس سواريز الذي وضعها سهلة في يد الحارس إيجي كواشيما.

وسيطر منتخب أوروجواي على الكرة بعد ذلك لكن دون فاعلية هجومية، رغم تحركات سواريز وكافاني لضرب الدفاع الياباني الذي حافظ على ثباته.

وفي الدقيقة 25 أحرز كوجي ميوشي الهدف الأول للساموراي بعدما توغل من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس فرناندو موسيليرا.

وزاد دييجو لاكسالت معاناة أوروجواي بعدما غادر الملعب للإصابة في الدقيقة 28 ليحل بدلا منه جيوفاني جونزاليز.

وفي الدقيقة 31 حدث التحام بين كافاني وناوميتشي أويدا داخل منطقة جزاء اليابان، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويقرر احتساب ركلة جزاء للسيلستي نفذها سواريز بنجاح داخل الشباك.

وضغط منتخب أوروجواي بعدها محاولا إحراز الهدف الثاني، وكاد أن يأتي لكن تصويبة كافاني القوية في الدقيقة 36 اصطدمت بالعارضة.

وانحصر اللعب بعد ذلك في وسط الملعب وسط سيطرة من أوروجواي وتراجع كبير من اليابان حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وبدأ الشوط الثاني بإيقاع سريع أيضًا مثل الأول، فبعد مرور دقيقتين فقط سدد كافاني كرة قوية لكنها مرت أعلى العارضة، ثم سنحت فرصة أخرى لسواريز في الدقيقة 50 كاد أن يحرز منها هدف التقدم لكن تسديدته جاءت خارج الشباك.

وفي الدقيقة 55 أهدر ميوشي فرصة إضافة الهدف الثاني لليابان بعدما حاول مراوغة دييجو جودين داخل منطقة الجزاء، ليقطع منه الكرة ويبدأ هجمة مرتدة وصلت إلى كافاني في وضع انفراد، لكن كواشيما أقذ الموقف وتصدى للكرة ببراعة.

وبحث الساموراي الياباني عن الهدف الثاني، حتى تحقق له ما أراد في الدقيقة 59 عن طريق ميوشي أيضًا الذي منح منتخب بلاده التقدم مجددًا، بعدما أرسل زميله دايكي سوجيوكا كرة عرضية من الجانب الأيسر، قابلها موسيليرا بقبضة يده لتسقط أمام ميوشي الذي وضعها في الشباك بسهولة.

وبدأ طوفان أوروجواي بعدها وسط تراجع من اليابان للحفاظ على التقدم، ففي الدقيقة 62 أطلق سواريز تصويبة قوية تصدى لها كواشيما ببراعة.

وبعدها بأربع دقائق أحرز خوسيه ماريا خيمينيز هدف التعادل لأوروجواي برأسية رائعة إثر عرضية من ركلة ركنية نفذها زميله نيكولاس لوديرو.

واستمر ضغط السيلسيتي بكل قوة من أجل إحراز الهدف الثالث، وبعد هجمات متتالية وصلت الكرة إلى كاسيريس داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69، ليصوب ولكن تمر بجوار القائم.

وهدأت المباراة نوعًا ما بعد ذلك واستحوذ منتخب أوروجواي على الكرة لكن دون تشكيل خطورة، حتى جاءت الدقيقة 80، عندما حرمت العارضة مجددًا سواريز من إضافة الهدف الثاني له والثالث لأوروجواي بعدما صوب كرة رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 85 احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لأوروجواي نفذها كافاني في الحائط البشري وردت إليه مجددًا ليسدد في لاعبي اليابان مرة ثانية.

وضغط منتخب أوروجواي بكل قوة في الدقائق الأخيرة، وصوب سواريز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+4 لكنها مرت بجوار القائم لتنتهي المباراة بالتعادل (2-2).