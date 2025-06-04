ستارمر: سنواصل النظر باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إسرائيل بما في ذلك فرض عقوبات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بلاده ستواصل - مع حلفائها - النظر باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات.

جاء ذلك خلال تعليقه على حديث النائبة كلير هانا، اليوم الأربعاء، بشأن الحرب في غزة، والتي وصفتها بأنها «وصمة عار على جبين الإنسانية».

وتوجهت بسؤالها إلى ستارمر، قائلة: «بعد عشرات الآلاف من القتلى، وبعد جيل من سكان غزة الذين يعانون من الجوع والصدمة، متى ستساعد الحكومة في وقف هذه الإبادة الجماعية؟ متى ستحاسب الحكومة الإسرائيلية؟ ومتى ستعترف بدولة فلسطين؟».

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بأن النائبة محقة في وصفها لتلك الأيام بـ«الحالكة»، قائلًا إن لندن تعارض بشدة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة.

وأضاف: «تصرفات إسرائيل الأخيرة مروعة، وفي رأيي، غير مجدية ولا تُحتمل، وقد عارضنا بشدة توسيع العمليات العسكرية وعنف المستوطنين، ومنع المساعدات الإنسانية».

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية علّقت المحادثات مع تل أبيب بشأن اتفاقية التجارة الحرة، وفرضت عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية.

وجدد دعوته لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس، وتقديم المزيد من المساعدات لغزة.