10 آلاف و400 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل

كشفت مؤسسات فلسطينية تعنى بشئون الأسرى، الأربعاء، أن السلطات الإسرائيلية تعتقل في سجونها 10 آلاف و400 فلسطيني.

جاء ذلك وفق بيان مشترك لـ"هيئة شئون الأسرى" (حكومية) و"نادي الأسير الفلسطيني" و"مؤسسة الضمير" (غير حكوميتين).

وذكر البيان أن "إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية حزيران بلغ أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني".

ولفت إلى أن "هذا المعطى لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح البيان أن "من بين المعتقلين: 49 سيدة، بينهن 8 أسيرات معتقلات إداريا (دون تهمة)، و440 طفلا و3562 معتقلا إداريا".

وأشار أن "عدد المعتقلين من غزة المصنفين بالمقاتلين غير الشرعيين بلغ 2214"، دون أن يشمل الرقم كافة معتقلي القطاع المحتجزين في المعسكرات الإسرائيلية، وفق المصدر ذاته.

الإحصائية الجديدة للأسرى الفلسطينيين تأتي بينما ترتكب إسرائيل وبدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​