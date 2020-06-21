قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلفه شعب مكون من 100 مليون مواطن مصري يدعمه في قراراته بشأن الأمن القومي، في تعليق منه على خطاب الرئيس بشأن شرعية التدخل المصري في ليبيا.

وأضاف «أديب» خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، السبت، أن الحروب الآن باتت مستمرة ولا تنتهي، موضحًا: «المصريون لم يدخلوا حروبًا لا تنتهي، ولكن العالم الآن يمر بحروب لا تشبه حرب أكتوبر.. لا يظهر فيها المنتصر والخاسر»، حسب قوله.

وتفقد الرئيس السيسي، صباح السبت، المنطقة العسكرية الغربية المحاذية للحدود مع ليبيا.

قال الرئيس: "إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة بالخاص بحق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي أي مجلس النواب".

قال السيسي إن الهدف الأول للتدخل المصري هو "حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، أما الهدف الثاني فسيكون سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي".

"والثالث حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا، بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف من تجاوز الأوضاع الحالية".