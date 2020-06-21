هبوط اضطراري لطائرة حربية تابعة للجيش الوطني الليبي على الحدود مع النيجير

أفاد ناشطون ليبيون بأن طائرة حربية تابعة لقوات "الجيش الوطني الليبي" اليوم الأحد، هبطت اضطراريا قرب الحدود بين ليبيا والنيجر.

ونقلًا عن روسيا اليوم، قال الناشطون إن طائرة من نوع "L39" تعرضت لعطل فني أثناء قيامها بمهام استطلاع داخل الحدود الليبية انطلاقا من قاعدة براك العسكرية، مما دفعها إلى هبوط اضطراري بمنفذ التوم.

وقالت مصادر محلية إن الكتيبة "634 مشاة" التابعة لمجموع المناطق العسكرية الجنوبية المرابطة بمنفذ التوم ضمن قوات "الجيش الوطني الليبي" توجهت إلى موقع هبوط الطائرة حيث تم العثور على أفراد طاقمها وهم بصحة جيدة.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الطائرة وفي محيطها أشخاص.