الشرطة البريطانية: طعن 3 حتى الموت في ريدينج واستبعاد شبهة الإرهاب

(د ب أ)

أعلنت الشرطة البريطانية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في حادث طعن نفذه مهاجم وحيد في حديقة في بلدة ريدينج الإنجليزية، مضيفة أنها لا تعتبر الحادث عملا إرهابيا.

وقالت شرطة "تايمز فالي" إنها ألقت القبض على رجل محلي يبلغ من العمر 25 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل، ولا تبحث عن مشتبه بهم آخرين.

وقال رئيس المحققين المراقب إيان هانتر، قوة رئيس قسم الجرائم: "لا يتم التعامل مع هذا الأمر حاليًا على أنه حادث إرهابي ، لكن الضباط يبقون منفتحين بشأن الدافع وراء الحادث".

وأضاف هانتر أن المحققين "يتلقون الدعم من زملائهم في مكافحة الإرهاب بجنوب شرق البلاد"