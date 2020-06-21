ناشد الإعلامي عمرو أديب، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بعدم الوجود في محيط اللجان؛ الأمر الذي قد يتسبب في زيادة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف «أديب» خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، السبت، أن موسم الثانوية الحالي استثنائي، متابعًا: «الولاد مش صغيرين، ومش منتظرين ماما بالأكل والشرب والمناديل»، حسب تعبيره.

وقال إن هذه العادة كانت خاطئة السنوات الماضية، والخطأ يزداد شدة في العالم الجاري الذي يشهد إجراءات احترازية غير مسبوقة من أجل سلامة الطلاب.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية.

وأوضحت الوزارة، أن التوقيت بين دخول الطلاب للجنة وبدء الامتحان سيتم فيه قياس درجة حرارة الطلاب، إَضافة إلى منحهم الكمامات والقفازات والمطهر الجيل، إضافة إلى تفتيشهم قبل دخول لجنة الامتحان والصعود إلى الفصول بشكل آمن.