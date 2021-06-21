وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون فرض عقوبات جديدة ضد بيلاروس

يعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون اليوم الاثنين في لوكسمبورج إدراج عشرات من أنصار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على القائمة السوداء في محاولة للضغط على حكومته وتقوية معارضيها.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الأسبوع الماضي إن 78 شخصًا سيتعرضون لإجراءات مثل حظر السفر داخل الاتحاد الأوروبي أو تجميد أصولهم داخل دول التكتل. ومن المقرر أيضًا استهداف سبعة كيانات على الأقل مثل مؤسسات أو شركات مملوكة للدولة، وفقًا للمصادر نفسها.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء السبعة والعشرون فرض مجموعة أكبر وأكثر صرامة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات المشروعات المدرة للمال. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إنهم يتوقعون أن يتوصل الوزراء إلى "اتفاق سياسي واضح" بشأن ما يجب أن تغطيه تلك العقوبات.

وتضمنت الخيارات المطروحة حتى الآن البوتاس- وهو ملح غني بالبوتاسيوم يستخدم في صناعة الأسمدة - والمنتجات النفطية والخدمات المالية.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن هذه العقوبات لن تكون جاهزة للتطبيق يوم الاثنين.

ومن المقرر أن تتحدث زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي دعت إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة، مع الوزراء في لوكسمبورج.