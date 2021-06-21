 الصحة: وفاة 2 وإصابة 6 آخرين في حادث قطار حلوان - بوابة الشروق
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الصحة: وفاة 2 وإصابة 6 آخرين في حادث قطار حلوان

وزارة الصحة
وزارة الصحة
منى زيدان
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 8:51 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 8:51 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين،عن وفاة ٢ مواطنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان - محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأكد "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة بتفقد الحالة الصحية للمصابين بالمستشفيات، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

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